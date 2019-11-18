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В колледжах Пермского края в 2020 году появится 1 тыс. дополнительных бюджетных мест

Из них 300 мест выделят учащимся, который придут на специальности, связанные с ИТ

ПЕРМЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Губернатор Пермского края Максим Решетников поручил краевому министерству образования и науки выделить в 2020 году 1 тыс. дополнительных мест в колледжах. Об этом он сообщил в понедельник на совещании с руководителями вузов региона и министром науки и высшего образования РФ Михаилом Котюковым.

"Важный шаг, который мы сделали в этом году, это расширение среднего профессионального образования (СПО), со следующего года 1000 дополнительных мест дали, из них на 300 мест ребята придут на специальности, связанные с ИТ", - сказал он.

В пресс-службе министерства образования и науки региона ТАСС пояснили, что в 2019 году в учреждениях СПО было более 13 тыс. бюджетных мест. Изначально краевое министерство образования выделило на 2020 год почти 600 бюджетных мест, тем самым в следующем году в колледжах и техникумах Пермского края бесплатно смогут обучаться более 1, 5 тыс. ребят.

Модернизация СПО и развитие материально-технической базы, подготовка специалистов по высокотехнологичным отраслям экономики - одна из задач нацпроекта "Образование, который охватывает период с 2019 года до 2024 года. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

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Теги
РоссияРешетников, Максим ГеннадьевичПермский край
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