Путин назначил главу исполкома ОНФ Кузнецова членом Совета при президенте по нацпроектам

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Глава исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов назначен членом Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам вместо прежнего главы исполкома Народного фронта Михаила Развожаева. Соответствующий указ размещен в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Этим же документом Михаил Развожаев, который 11 июля был назначен врио губернатора Севастополя, выведен из состава совета. Михаил Кузнецов возглавил исполком ОНФ 13 сентября.

"Одна из основных задач ОНФ - максимальное вовлечение людей в общественно-политическую жизнь страны, в том числе и в реализацию национальных проектов. Важно, чтобы эта работа не выливалась в сухие отчеты, а положительно отражалась на людях. Каждый человек должен понять, что именно для его детей строится школа и детский сад, именно их двор будет благоустроен, в его городе откроется новый сквер, а когда построят новую дорогу, то появится возможность в два раза быстрее добираться с работы домой", - сказал Кузнецов ТАСС, комментируя свое назначение в совет.

Он подчеркнул, что целевой показатель каждого национального проекта - "это не просто цифры, а улучшение качества жизни". "Если что-то в этой работе [по реализации нацпроектов] пойдет не так, то общественность может сказать веское слово, чтобы добиться реальных, а не формальных изменений", - резюмировал Кузнецов.