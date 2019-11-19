Новую школу на 220 мест в Шкотовском районе Приморья откроют 1 сентября 2020 года

ВЛАДИВОСТОК, 19 ноября. /ТАСС/. Новая школа в Шкотовском районе Приморского края, строительство которой ведут по нацпроекту "Образование", примет первых учеников 1 сентября 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации края.

"Продолжается строительство школы на 220 мест в селе Подъяпольское Шкотовского района. Новое учреждение откроется уже к началу следующего учебного года по национальному проекту "Образование". В настоящее время готовность строящегося объекта составляет более 80%", - говорится в сообщении.

На строительство учебного заведения из федерального и краевого бюджета направили более 296 млн рублей. Средства из бюджета Приморья были выделены по рассчитанной до 2021 года региональной программе "Развитие образования Приморского края".

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.