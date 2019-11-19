Акимов проведет брифинг для Путина по цифровому нацпроекту

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заслушает во вторник доклад вице-премьера Максима Акимова о выполнении национального проекта в цифровой сфере.

"Сегодня президент продолжает работать в Москве, у него сегодня запланирована беседа с вице-премьером Акимовым", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, "Путин продолжает по направлениям нацпроектов заслушивать руководителей этих направлений". "Акимов курирует оказание цифровых услуг населению, цифровизацию - это все уложено в соответствующий нацпроект, и сегодня будет брифинг для президента, сверка часов", - отметил представитель Кремля.

Национальные проекты по 13 направлениям были приняты в РФ для исполнения указа главы государства "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".