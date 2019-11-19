Никитин обещает "жесткие решения" в отношении нижегородских чиновников за срыв нацпроектов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноября. /ТАСС/. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во вторник пообещал принять "жесткие решения" в отношении местных чиновников за срыв реализации нацпроектов.

"Свою оценку получит каждый муниципалитет или городской округ. Если она окажется неудовлетворительной, будут приняты самые жесткие решения", - заявил Никитин на оперативном совещании. Его слова приводит пресс-служба главы региона.

Никитин пообещал быть последовательным даже в случае, если кадровые и административные решения станут лично для него некомфортными.

Губернатор, кроме того, распорядился провести до середины декабря в каждом муниципалитете специальные заседания, на которых представители областного правительства и местные власти оценят итоги исполнения нацпроектов в 2019 году. Как отметили в пресс-службе, работу могут признать надлежащей, удовлетворительной или неудовлетворительной.

Отчитаются по нацпроектам и руководители соответствующих блоков регионального правительства. "Параллельно будет проводиться работа по контролю за реализацией регионального адресного инвестиционного перечня, это уже касается нашей собственной ответственности друг перед другом, жителями и федеральным центром", - сказал Никитин.

В конце октября глава Нижегородской области напомнил местным чиновникам на одном из совещаний о большом объеме задач, которые необходимо решить до конца года. По его словам, "не может быть ни малейшего самооправдания, от каждого требуются реальные результаты по выполнению задач, поставленных президентом РФ".