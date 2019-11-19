Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Никитин обещает "жесткие решения" в отношении нижегородских чиновников за срыв нацпроектов

До середины декабря в каждом муниципалитете пройдут заседания, на которых представители областного правительства и местные власти оценят итоги исполнения нацпроектов в 2019 году

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноября. /ТАСС/. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во вторник пообещал принять "жесткие решения" в отношении местных чиновников за срыв реализации нацпроектов.

"Свою оценку получит каждый муниципалитет или городской округ. Если она окажется неудовлетворительной, будут приняты самые жесткие решения", - заявил Никитин на оперативном совещании. Его слова приводит пресс-служба главы региона.

Никитин пообещал быть последовательным даже в случае, если кадровые и административные решения станут лично для него некомфортными.

Губернатор, кроме того, распорядился провести до середины декабря в каждом муниципалитете специальные заседания, на которых представители областного правительства и местные власти оценят итоги исполнения нацпроектов в 2019 году. Как отметили в пресс-службе, работу могут признать надлежащей, удовлетворительной или неудовлетворительной.

Отчитаются по нацпроектам и руководители соответствующих блоков регионального правительства. "Параллельно будет проводиться работа по контролю за реализацией регионального адресного инвестиционного перечня, это уже касается нашей собственной ответственности друг перед другом, жителями и федеральным центром", - сказал Никитин.

В конце октября глава Нижегородской области напомнил местным чиновникам на одном из совещаний о большом объеме задач, которые необходимо решить до конца года. По его словам, "не может быть ни малейшего самооправдания, от каждого требуются реальные результаты по выполнению задач, поставленных президентом РФ".

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская область
Реклама на ТАСС
В трех городах Нижегородской области откроют виртуальные концертные залы в 2020 году
В этом году на создание виртуальных залов в регионе выделили более 6,5 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС