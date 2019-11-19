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Регионы заключили треть необходимых контрактов по "дорожному" нацпроекту на 2020 год

Первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов уточнил, что в следующем году запланированы работы по тысяче объектам

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Регионы заключили 34% от необходимых контрактов по работам в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги". Об этом сообщил во вторник первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов на заседании проектного комитета нацпроекта.

"На текущую дату заключены контракты на выполнение, уже в 2020 году, работ практически по тысяче объектам, что составляет более 34% от общего предполагаемого объема работ на следующий год", - сказал он.

В то же время Алафинов отметил, что по девяти субъектам соответствующая информация отсутствует. Это Архангельская область, Костромская область, Магаданская, Омская, Оренбургская области, Пермский край, Приморский край, Тюменская область и Чукотский автономный округ.

Начать контрактную кампанию уже в этом году ранее призывал вице-премьер Максим Акимов. В 2019 году сроком контрактации субъектами РФ работ по нацпроекту было установлено 31 мая, но фактически все необходимые контракты регионы заключили уже только осенью, что приводило к отставанию с началом работ

Между тем, в целом исполнение нацпроекта по целям на 2019 год близко к завершению. По данным Минтранса РФ, общий процент выполнения работ по всем субъектам составляет 96,2%, или 119 млн кв м. "Оплачено работ более чем на 90 млрд рублей, что составляет практически 81%", - отметил Алафинов.

Среди отстающих

В то же время он указал, что среди отстающих Еврейская автономная область, республика Мордовия, Якутия, Ямало-ненецкий автономный округ, Псковская область. В этих регионах не выполнено от 13% до 25% запланированных работ, а в Крыму чуть менее половины. При этом в Крыму, в силу климата, возможности закончить работы в этом году еще есть.

Также, по словам Алафинова, власти Мордовии уверяют, что погода позволяет закончить работы. Пока никто из губернаторов не признает, что не успевает выполнить работы, добавил он. Но, к примеру, в Якутии сезон уже закончился.

Невыполенные работы будут перенесены на следующий год, заверил Алафинов. Но отставшие регионы будут ограничены на следующий год в возможностях привлечения дополнительного финансирования на другие объекты.

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