Расходы на стационарную медицинскую помощь жителям Забайкалья в 2020 году вырастут вдвое

ЧИТА, 20 ноября. /ТАСС/. Расходы на оказание населению стационарной медицинской помощи в Забайкальском крае в 2020 году возрастут в два раза - с 1,5 до 3 млрд рублей. Об этом в среду журналистам сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

"Основное место в структуре расходов на здравоохранение, предусмотренных проектом бюджета Забайкальского края на 2020 год, занимают бюджетные ассигнования на оказание населению стационарной медицинской помощи. По сравнению с первоначальным бюджетом 2019 года финансирование данной статьи увеличивается в два раза - до 3 млрд рублей. Кратное увеличение бюджетных ассигнований связано с ростом финансирования из федерального бюджета", - сказали в пресс-службе.

К примеру, свыше 1 млрд рублей из федеральной казны планируется направить на участие Забайкальского края в национальном проекте "Здравоохранение", а также на оказание гражданам высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования. Средства пойдут и на мероприятия по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями, развитие паллиативной медицинской помощи.

"В 2020 году продолжится укрепление материально-технической базы медицинских организаций. В рамках нацпроекта 1,1 млрд рублей будет направлена на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, переоснащение медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, установку фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в населенных пунктах с численностью [населения] от ста до 2 тыс. человек, приобретение передвижных медицинских комплексов", - уточнил министр здравоохранения региона Валерий Кожевников.

В Забайкалье продолжится и реализация плана социального развития центров экономического роста, в рамках которого для развития стационарной медицинской помощи почти 700 млн рублей планируется потратить только на капитальный ремонт краевых учреждений здравоохранения, приобретение медицинского оборудования, установку фельдшерско-акушерских пунктов.

О проекте бюджета Забайкалья на 2020 год

Законодательное собрание Забайкальского края в среду рассмотрит в первом чтении проект бюджета края на 2020 год. Губернатор Александр Осипов ранее назвал его устойчивым и консервативным. Документ предполагает увеличение доходов региона до 70,7 млрд рублей, что на 21% больше, чем в первоначальном бюджете на 2019 год. Рост расходов прогнозируется на 25,7%, до 73,4 млрд рублей. Общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Забайкальского края в 2020 году прогнозируется в объеме 41,3 млрд рублей с ростом к первоначальному бюджету прошлого года на 7,5 млрд рублей.

Социальные расходы бюджета Забайкальского края в 2020 году, согласно проекту документа, вырастут на 32%, до 46,6 млрд рублей. Увеличению расходов на соцсферу будет способствовать реализация в регионе национальных проектов и плана социального развития центров экономического роста. По этим программам край получит 7 млрд рублей из федерального бюджета на развитие социальных направлений, прежде всего образования и здравоохранения. Поддержка образования возрастет на 3,1 млрд рублей - до 12,1 млрд рублей, расходы на сферу здравоохранения увеличатся на 25% - до 12,6 млрд рублей.

Все комитеты законодательного собрания Забайкальского края рекомендовали принять документ в первом чтении.