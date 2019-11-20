Чукотке требуется 2,7 млрд рублей для расселения аварийного жилья

АНАДЫРЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Более 2,5 млрд рублей требуется Чукотскому автономному округу для того, чтобы расселить 21 тыс. кв. м аварийного жилья в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" до 2024 года. В регионе опасаются, что из-за высокой стоимости строительства жилья эти показатели могут быть не достигнуты, сообщил ТАСС в среду председатель комитета архитектуры и градостроительства округа Алексей Медведев.

"До конца 2024 года нам нужно построить порядка 21 тыс. кв. м жилья для расселения граждан из аварийного жилого фонда, на эти цели нам требуется 2,7 млрд рублей. Из этой суммы Фонд реформирования ЖКХ РФ готов довести нам на условиях софинансирования 435 млн рублей, что составляет около 16% от необходимого объема, остальное - за счет средств окружного бюджета. Для сравнения, в других субъектах объем софинансирования из Фонда составляет от 30 до 80%", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в подобной ситуации регион рискует не выполнить плановый показатель по расселению. "Мы понимаем, что бюджет округа дотационный, поэтому у нас сегодня существуют риски и опасения в том, что, если у нас не будет дополнительного финансирования со стороны Федерации, то мы не сможем выполнить эти показатели", - сказал Медведев.

По его словам, ограничение в финансировании субъекта со стороны Фонда реформирования ЖКХ связано, прежде всего, с высокой стоимостью строительства жилья на Чукотке. Среднерыночная стоимость для субъекта утверждена на уровне 59,6 тыс. рублей за квадратный метр, по факту она в два раза выше. "У нас стоимость строительства одного квадратного метра жилья под расселение из аварийного жилого фонда составляет минимум 121 тыс. рублей. И речи о том, чтобы снижать ее, нет, поскольку на стройобъект в этом случае никто не зайдет, слишком высоки затраты на доставку стройматериалов", - пояснил Медведев.

В навигационный период строительные материалы в Чукотку доставляют по Северному морскому пути в город Певек или из Владивостока в Анадырь, а оттуда сначала по рекам, а затем на машинах привозят в удаленные села округа, многие из которых расположены в 400 и более километрах от портов. Своего производства строительных материалов в округе нет.

Новое жилье для Анюйска и Канчалана

В настоящий момент в округе строят четыре многоквартирных дома в рамках программы расселения из аварийного жилищного фонда нацпроекта "Жилье и городская среда". Их возводят в селе Анюйск в Билибинском районе и в селе Канчалан Анадырского района. Сейчас на объектах ведется внутренняя отделка. В общей сложности по итогам этого года на Чукотке будет расселено 1,1 тыс. кв. м аварийного жилого фонда, срок эксплуатации которого составлял около 70 лет, квартиры получат 18 семей.

В 2020 году власти Чукотки планируют расселить еще 47 квартир, площадью 2,5 тыс. кв. м. Новые дома будут построены также в Анюйске, Канчалане и Усть-Белой.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов - "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает, в том числе строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей (до 2024 года).