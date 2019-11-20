Новосибирские компании установят 10 тыс. "умных" счетчиков на электросети в 2020 году

НОВОСИБИРСК, 20 ноября. /ТАСС/. Предприятия новосибирского промышленного кластера "Цифровая энергетика" в 2020 году в рамках реализации пилотных проектов по цифровизации электрических сетей установят 10 тыс. "умных" счетчиков на промышленных предприятиях. Это позволит создать автоматизированную систему управления сетями и свести к минимуму потери и время отключений электроэнергии, сообщил ТАСС в среду исполняющий обязанности министра экономического развития региона Лев Решетников.

"В 2020 году организациями-участниками кластера на электрических сетях по пилотным проектам будет использовано около 10 тыс. комплектов интеллектуальных приборов учета, более 25 специализированных коммутационных аппаратов, комплекты систем связи для оперативного управления оборудованием распределительных подстанций", - сообщил министр.

Решетников уточнил, что два пилотных проекта, запланированных промышленным кластером "Цифровая экономика" на 2020 год, будут реализованы совместно с АО "Региональные электрические сети" (АО "РЭС") и МРСК Сибири (филиал - "Кузбассэнерго - РЭС").

По его словам, при реализации проектов будут использоваться новые системы измерения, вакуумные выключатели, новые программные комплексы управления и мониторинга основного силового оборудования электрических сетей. Производство такого оборудования было освоено участниками кластера в 2019 году.

"Объем финансирования на стадии "пилотов" в 2020 году - 14 млн рублей, предусмотрено [только] за счет средств организаций - участников кластера. Общий объем инвестиций участников кластера в организацию своего производства при подготовке к пилотным проектам на 2020 год [планируется на уровне] 119 млн рублей", - отметил Решетников.

О кластере

Кластер "Цифровая энергетика" в рамках нацпроекта "Цифровая экономика РФ" создан в июле 2019 года новосибирскими предприятиями "Радио и микроэлектроника", "Энергетика. Микроэлектроника. Автоматика", "Болид", НПП "Микропроцессорные технологии", НПФ "Арс Терм" и НПФ "Ирбис". В общей сложности в его состав вошли 14 компаний. В работе кластера будут принимать участие учебные заведения: Новосибирский государственный техуниверситет, Новосибирский филиал Петербургского энергетического института повышения квалификации и новосибирские колледжи, в которых будет осуществлена подготовка кадров по новому направлению.

Объединение будет производить продукты автоматизации управления режимами электрических сетей, продукцию, связанную с исполнением функций защиты объектов сетевого хозяйства, а также оборудование индивидуального учета электрической энергии.

О нацпроекте

Национальный проект "Цифровая экономика РФ" разработан на срок до 2024 г., он включает шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.