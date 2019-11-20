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Пензенская область признана лучшим регионом РФ по выполнению нацпроекта ремонта дорог

В 2019 году на реализацию нацпроекта в регионе было направлено около 1,5 млрд рублей

ПЕНЗА, 20 ноября. /ТАСС/. Пензенская область возглавила рейтинг регионов по выполнению национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте правительства Пензенской области по итогам участия делегации региона в мероприятиях "Транспортной недели" в Москве.

"Пензенская область возглавила рейтинг по итогам года. В 2017 и 2018 годах регион также входил в тройку лидеров", - отмечается в сообщении.

В 2019 году на реализацию нацпроекта в Пензенской области было направлено около 1,5 млрд рублей, работы проводились на 178 объектах. До 2024 года на ремонт и строительство дорог в регионе планируется направить порядка 25 млрд рублей.

"Сегодня доля автодорог регионального и межмуниципального значения Пензенской области в нормативном состоянии составляет 64,5%. Это хороший показатель, но недостаточный. Важную задачу мы видим в строительстве обходов городов, новых мостов, путепроводов через железнодорожные пути", - цитирует пресс-служба губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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РоссияПензенская область
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