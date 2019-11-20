План модернизации транспортной инфраструктуры России дополнили четыре проекта

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Правительственная комиссия по транспорту утвердила лист ожидания из более чем 50 проектов, претендующих на включение в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ) до 2024 года, одобрила включение трех портовых проектов без федерального софинансирования и одну замену. Об этом журналистам рассказал вице-премьер РФ Максим Акимов на полях выставки "Транспортная неделя".

"Мы сегодня посмотрели новые проекты, включили новые проекты, это морские порты, проекты жизнеобеспечения, у нас в целом прошли рейтинг 57 новых проектов на общую сумму более 3 трлн рублей с федеральной частью, с федеральным софинансированием примерно 500 млрд рублей", - сообщил Акимов.

По его словам, эти проекты формируют задел для дальнейшей работы. Среди них есть и известные, масштабные проекты. "Среди известных я назову, например, такой проект, как мост через Лену в Якутске, по которому имеется поручение президента, это очень высокорейтинговый, действительно зрелый проект, - отметил Акимов. - Три моста по вилюйской дороге, мост на трассе Колыма, много проектов, связанных с автомобильным сообщением, 37 проектов в сфере авиации".

В то же время вице-премьер подчеркнул, что реализовываться эти проекты будут только в случае появления дополнительных источников финансирования. "На сегодняшний день у нас все средства в КПМИ, что называется, распределены и мы большого риска неосвоения этих средств, срыва сроков строительства не видим", - пояснил Акимов. Напомним, что включению в КПМИ подлежат только мероприятия, полностью обеспеченные финансированием - за счет бюджета или из внебюджетных источников.

Согласно данным Аналитического центра при правительстве РФ, с момента утверждения КПМИ осенью 2018 года разные инициаторы представили к ранжированию около 400 новых мероприятий общим объемом финансирования более 6,5 трлн рублей, включая запрашиваемые из федерального бюджета 3,8 трлн рублей. Из них процедуру отбора и ранжирования прошло 57 проектов на общую сумму 1,045 трлн рублей, из которых 472,2 млрд рублей запрашивается из федерального бюджета. В число отобранных вошли 13 проектов по автодорожной инфраструктуре, 28 проектов аэропортового характера, шесть проектов морской инфраструктуры, 10 проектов по развитию внутренних водных путей.

Включенные в план проекты

Как добавил после заседания правительственной комиссии представитель вице-премьера Максима Акимова, решением правительственной комиссии по транспорту в федеральный проект "Морские порты России" КПМИ включены три новых мероприятия: "Строительство зернового терминала в морском порту Тамань", "Увеличение мощности перевалки АО "Дальтрансуголь" до 40 млн тонн угля" и "Строительство зернового терминала "Степь" в морском порту Азов". Все три обеспечены частным финансированием. В федеральный проект "Внутренние водные пути" КПМИ включены мероприятия по разработке и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Донского судоходного канала в Волгоградской области. Эти мероприятия, по инициативе Минтранса, заменяют аналогичные в том же бассейне.

Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года (КПМИ) предполагает строительство более 500 различных объектов транспортной инфраструктуры: дорог, мостов, ВСМ, аэропортов, подходов к портам, логистических центров, объектов Севморпути и других. Общая стоимость проектов более 6,3 трлн рублей, из которых только около 3 трлн рублей планируется выделить из федерального бюджета, а остальные средства привлечь у инвесторов.