Власти Астрахани отремонтировали с начала года 19 улиц по нацпроекту

АСТРАХАНЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Власти Астрахани с начала текущего года отремонтировали 19 улиц в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"В рамках нацпроекта завершен ремонт на 19 улицах, запланированных к обновлению в рамках нацпроекта", - сказал собеседник агентства. Среди них власти особо выделяют две - улицу Богдана Хмельницкого и Каховского - работы на которых, по словам представителя пресс-службы, велись практически с нуля. Так, улица Каховского много лет фактически не была проезжей из-за неудовлетворительного состояния. "Здесь преобразили как проезжую, так и пешеходную части, уложили асфальт, нанесли разметку и ликвидировали незаконную торговлю", - пояснил представитель администрации.

На улице Богдана Хмельницкого же для организации дорожного движения оборудовали кольцо. "Проезд по этим магистралям позволит перераспределить транспортные потоки и существенно разгрузить параллельные улицы", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, проинформировали здесь, еще семь городских дорог были отремонтированы в текущем году в рамках профильной муниципальной программы за деньги городского бюджета. "По этой же программе до конца года завершатся работы на еще одном объекте", - отметили в пресс-службе.