Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Астрахани отремонтировали с начала года 19 улиц по нацпроекту

По данным пресс-службы городской администрации, на улицах Богдана Хмельницкого и Каховского работы велись практически с нуля

АСТРАХАНЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Власти Астрахани с начала текущего года отремонтировали 19 улиц в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"В рамках нацпроекта завершен ремонт на 19 улицах, запланированных к обновлению в рамках нацпроекта", - сказал собеседник агентства. Среди них власти особо выделяют две - улицу Богдана Хмельницкого и Каховского - работы на которых, по словам представителя пресс-службы, велись практически с нуля. Так, улица Каховского много лет фактически не была проезжей из-за неудовлетворительного состояния. "Здесь преобразили как проезжую, так и пешеходную части, уложили асфальт, нанесли разметку и ликвидировали незаконную торговлю", - пояснил представитель администрации.

На улице Богдана Хмельницкого же для организации дорожного движения оборудовали кольцо. "Проезд по этим магистралям позволит перераспределить транспортные потоки и существенно разгрузить параллельные улицы", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, проинформировали здесь, еще семь городских дорог были отремонтированы в текущем году в рамках профильной муниципальной программы за деньги городского бюджета. "По этой же программе до конца года завершатся работы на еще одном объекте", - отметили в пресс-службе.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияАстраханская область
Реклама на ТАСС
На Кубани в 2020 году в полтора раза увеличат финансирование нацпроекта "Здравоохранение"
Сумма составит 7,3 млрд рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС