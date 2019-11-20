Эксперты: расходы на нацпроекты в проекте бюджета выше заложенных в паспортах на 4,8%

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Расходы на национальные проекты в проекте закона "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" выше заложенных в паспортах нацпроектов в среднем на 4,8%. Об этом говорится в очередном выпуске мониторинга экономической ситуации в России Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара и РАНХиГС.

"Расходы на национальные проекты, заложенные в проекте федерального бюджета, выше соответствующих расходов, заложенных в паспортах национальных проектов, в среднем на 4,8%", - говорится в документе.

Отмечается, что в 2020 и 2021 годах увеличение запланировано на 4,6% и 4,4% соответственно, а в 2022 году плановое увеличение составит 5,3%. Рост совокупных расходов на национальные проекты год к году составит 13,6%, 11,9% и 21,4% в 2020 году, 2021 году и 2022 году соответственно.

Согласно мониторингу, доля расходов федерального бюджета, направленных на финансирование национальных проектов в 2022 году (12,4%), в общей сумме расходов бюджета вырастет по сравнению с 2019 годом (9,7%) на 2,7 п.п. Таким образом, запланировано значимое увеличение расходов по нацпроектам, особенно в 2022 году, сообщается в материале.

При этом отмечается, что такой рост расходов на реализацию национальных проектов при подготовке проекта закона "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" планировался в условиях низкого кассового исполнения по большинству проектов.