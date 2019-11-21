В Бурятии планируется открыть Центр научного мониторинга Байкала

УЛАН-УДЭ, 21 ноября. /ТАСС/. Центр системы постоянного научного мониторинга озера Байкал планируется разместить на восточном берегу озера, в Бурятии. Об этом сообщили в четверг ТАСС в министерстве природных ресурсов региона.

"В рамках нацпроекта "Экология" запланировано создание системы комплексного мониторинга на Байкальской природной территории. Система позволит получать объективную информацию о состоянии Байкала в режиме онлайн. Планируется, что центр такого мониторинга будет в Бурятии", - сказали в министерстве.

Вопрос о том, как будет налажена система, прорабатывается сейчас в Минприроды РФ, свои предложения вносят ученые, эксперты из Бурятии и Иркутской области. По мнению депутата Госдумы Николая Будуева, одна из важных проблем в вопросе защиты Байкала в настоящее время - недофинансирование науки. "У нас очень много вопросов "почему?" и "как?" по Байкалу, я имею в виду угрозу схода селей в зоне Байкальского ЦБК, эвтрофикацию озера, массовый падеж нерпы. Только ученые, а точнее крупные научные изыскания могут ответить на все эти вопросы", - написал на своей странице в Facebook Будуев, добавив, что сейчас есть дефицит актуальных первичных данных по Байкалу.

Ранее представители науки Бурятии не раз высказывались о том, что состояние Байкала требует постоянного и качественного мониторинга для того, чтобы видеть динамику и понимать, что происходит с водоемом - сейчас такой системы нет. По мнению научного руководителя Байкальского института Сибирского отделения РАН академика Арнольда Тулохонова, мониторингом экологического состояния озера обязательно должна заниматься государственная структура, так как в этом вопросе важна объективность и ответственность.

Байкал - самое глубокое озеро на планете (максимальная глубина составляет 1642 м), крупнейший природный резервуар пресной воды, содержащий около 20% ее мировых запасов. Байкал и его прибрежные территории отличаются уникальным разнообразием флоры и фауны - там обитают около 2,6 тыс. видов и подвидов водных животных, более половины из которых - эндемики, то есть встречающиеся только в этом водоеме. Байкал включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Сохранение озера Байкал" - федеральный проект, который входит в состав национального проекта "Экология". Всего на исполнение нацпроекта планируется направить 4,041 трлн рублей.