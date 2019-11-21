В Санкт-Петербурге создали региональный центр компетенций по производительности труда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Региональный центр компетенций по производительности труда, созданный по одноименному нацпроекту, начал работать в Санкт-Петербурге. Специалисты организации будут помогать местным предприятиям внедрять принципы бережливого производства и повышать производительность, сообщила в четверг ТАСС руководитель центра Ирина Голубцова.

"Сейчас мы выступаем под руководством федерального центра компетенций, набираемся опыта, выходим на предприятия, проходим стажировку. В следующем году начнем осуществлять свои проекты по экспертной поддержке на предприятиях, помощи в повышении производительности труда", - сказала Голубцова.

В сентябре власти Петербурга выделили на создание и обеспечение деятельности центра 28,9 млн рублей. По словам председателя городского комитета по труду и занятости населения Дмитрия Чернейко, в нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости" участвуют 19 местных предприятий. Всего в Санкт-Петербурге до 2024 года, по данным комитета, примут участие 843 организации.

По словам Голубцовой, после обращения заводов в региональный центр компетенций работа с ними будет продолжаться в течение трех месяцев. "Руководитель проекта от регионального центра полностью выходит на завод, там формируется рабочая группа от предприятия из разных подразделений - от производственников, склада, бухгалтерии и так далее", - пояснила она.

Примеры первых

Первыми петербургскими организациями, с которых началась реализация нацпроекта, стали Невский завод и ведущее российское предприятие по производству электротехнического оборудования - завод "Электропульт". Как отметила на пресс-туре директор по персоналу завода Наталья Чехина, для реализации проекта на "Электропульте" выбрали все цеха. По ее словам, это обусловлено, в том числе, тем, что комплексный процесс производства занимает в доле выручки 80%.

"Было неритмичное производство, достаточно большое скопление незавершенного производства, излишние транспортировки изделий, движения в ожидании операторов и вообще их ожидание. Неоптимальная организация рабочих мест. Поэтому важно было сократить ненужные потери, чтобы нарастить объем выпуска", - пояснила журналистам Чехина.

Предприятие работает над повышением производительности уже полгода. Как отметила директор по персоналу, для этого на заводе собрали рабочую группу. Среди ее участников нет людей, которые целенаправленно занимаются бережливым производством, все они просто представляют разные отделы полного цикла.

"Мы проанализировали поток и нашли потери, с которыми можно и нужно бороться. Мы практически не затрачивали денежные ресурсы, чтобы эти потери устранить. Просто исключение лишних операций, неудобных движений и перемещений, системный подход, организация рабочего места - это все позволило нам структурировать процесс", - отметила Чехина.

На заводе удалось избавиться от лишней транспортировки и перемещений, что помогло освободить площади, а в дальнейшем будет способствовать росту объема выпуска продукции.

Выгода для работников

Власти и представители предприятий пояснили, что проект по повышению производительности труда касается не только самих производственных процессов, но и открывает возможности для сотрудников. "Электропульт", к примеру, при увеличении объема выпуска продукции не стал привлекать новый персонал, а предоставил возможность работникам предприятия получить дополнительные навыки.

"Мы разработали матрицу компетенций - это обучение вторым профессиям, параллельным компетенциям. Но это касается не только рабочих профессий, мы разработали матрицу компетенций и для конструкторов и технологов - это большой прогресс. <...> При этом мы не заставляли людей обучаться, это их желание, а расширение зоны обслуживания позволило увеличить уровень дохода процентов на пять", - пояснила Чехина.

Нацпроект также дал возможность ускорить решение проблем, которые озвучивают сами сотрудники, и улучшить взаимодействие рядовых работников и руководства. На "Электропульте" создали информационный центр и доску решения проблем, к которой имеет доступ любой желающий. "Мы показали прозрачное планирование, стали оперативно принимать управленческие решения и делаем проблемы явными. Любой сотрудник предприятия может написать свою "болячку", и она будет решена. За период проекта не было ни одной проблемы не по существу, порядка 20 проблем за этот период мы смогли решить", - сказала Чехина.

Старший менеджер по управлению изменениями федерального центра компетенций в сфере производительности труда Юлия Берсенева уточнила ТАСС, что сейчас к нацпроекту подключились уже около 900 российских предприятий. "Изначально [субъекты] должны были вступать постепенно в наш проект, но появляется заинтересованность у регионов. Есть прецеденты, когда регионы входят в программу раньше, чем было запланировано. Например, Курганская область вступила раньше положенного срока по собственной инициативе", - сказала Берсенева.

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