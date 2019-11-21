Ученые из Москвы и Израиля создадут две научные лаборатории в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Ученые из МГУ им. Ломоносова и израильского Института Вулкани помогут создать научные лаборатории в сфере сельского хозяйства и в области квантовой механики в Крыму. Это реализуют в рамках нацпроекта "Наука". Для создания лабораторий выделят 180 млн рублей. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Крымского федерального университета им. Вернадского (КФУ).

"КФУ впервые стал победителем конкурса Министерства науки и высшего образования России на получение мегагрантов в рамках национального проекта "Наука". На реализацию двух научных проектов в области агрономии и материаловедения выделено 180 млн рублей. К нам приедут ведущие мировые ученые, которые будут работать в нашем вузе над организацией новых научных школ", - приводятся слова проректора КФУ Михаила Сергеева.

Одним из проектов станет лаборатория по производству безвирусного посадочного материала. В качестве модельных культур выбрали чеснок, ежевика и виноград. Базовой станет биореакторная технология клонального размножения растений. В рамках проекта в Крым из Израиля приедет профессор Рина Каменецки, ведущий научный сотрудник Института Вулкани (научный центр в 10 км от Тель-Авива) со специализацией на агроразработках.

Другая лаборатория займется разработкой нового поколения квантовых устройств. Проект выполнят под руководством доцента МГУ Владимира Белотелова и приглашенного профессора университета Эдит Коуэн (Австралия). Разрабатываемые материалы лягут в основу новых эффективных устройств хранения и обработки данных, биосенсорики и магнитометрии.

КФУ образован в 2014 году и объединяет семь академий и институтов, семь колледжей и семь научных организаций. В вузе обучается более 30 тыс. студентов, из них около 2500 иностранцев из 59 стран.

Срок реализации нацпроекта "Наука" - с октября 2018 года по 2024 год. В 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.