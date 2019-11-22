Отдаленные села Сахалина и Курил обеспечат качественной связью

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Качественная и устойчивая связь появится в отдаленных сельских местностях Сахалинской области в 2020 году. Соответствующее соглашение о сотрудничестве с Федеральным агентством связи (Россвязь) подписал в Москве губернатор региона Валерий Лимаренко, сообщается в пятницу в пресс-релизе островного правительства.

Как рассказали ТАСС в областном правительстве, в регионе есть много труднодоступных населенных пунктов, где отсутствуют качественный интернет и даже сотовая связь. Обеспечив хорошую связь, местные власти рассчитывают не только улучшить качество жизни населения, но и уменьшить отток молодежи из сельской местности. Развитие телекоммуникаций в регионе проходит по национальному проекту "Цифровая экономика РФ".

"В Сахалинской области отдаленные села обеспечат качественной связью. В Москве губернатор Валерий Лимаренко подписал соглашение о сотрудничестве с Федеральным агентством связи. Глава региона отметил, что удовлетворенность людей качеством связи станет одним из ключевых показателей эффективности работы сахалинского правительства на 2020 год. Плотное взаимодействие с Россвязью - значительный шаг в реализации этой важной социальной задачи", - говорится в распространенном сообщении.

По информации правительства Сахалинской области, заключенное в Москве соглашение охватывает в том числе развитие инфраструктуры телекоммуникаций и совершенствование системы оповещения жителей о чрезвычайных ситуациях. Также документ предполагает обучение сотрудников, которые работают в сфере информационных технологий. Еще один пункт включает разработку тематических почтовых марок, художественных маркированных конвертов и карточек, филателистической продукции.

Национальный проект "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента РФ 2018 года. Он включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта по стране на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.