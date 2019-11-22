Скворцова: антитабачная концепция повлияет на исполнение нацпроекта "Здравоохранение"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Выполнение антитабачной концепции играет ключевую роль в достижении целевых показателей национального проекта "Здравоохранение", особенно в части сохранения жизней россиян, сообщила журналистам в пятницу министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

В пятницу премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака и иной никотиносодержащей продукции в Российской Федерации на период до 2035 года и дальнейшую перспективу. Этот документ предусматривает сокращение числа курильщиков среди взрослого населения к 2035 году до 21%.

"Безусловно. Дело в том, что курение - это один из основных факторов риска, который резко увеличивает риск смерти и риск укорочения жизни <...> Выполнение концепции является базисным условием для того, чтобы могли быть исполнены все цели национального проекта "Здравоохранение", - сказала министр, отвечая на вопрос портала "Будущее России. Национальные проекты".

Скворцова также напомнила, что и меры по сокращению распространения курения влияют и на цели нацпроекта "Демография". "Наши специальные проекты, в том числе федеральный проект по созданию системы общественного здоровья и развитию здоровой среды, здоровьесберегающей, они полностью, конгруэнтно, взаимодействуют с этом концепцией", - уточнила министр.

Антитабачная концепция, по ее словам, также направлена и на снижение потребления табака. "Если в настоящее время у нас среднее потребление 1600 сигарет на душу населения в год, нам нужно "спуститься" до 1 тыс. - это очень амбициозная задача", - пояснила Скворцова. Принципиально важным считает Скворцова и то, что концепция направлена на снижение потребления не только табака, но и электронных сигарет. "Наши результаты уже и сейчас безусловно заслуживают уважения, но нам надо идти вперед, потому что пока еще население России курит много", - уточнила она.

Минздрав России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в течение шести месяцев должен разработать план реализации концепции и внести его в правительство.

В новость были внесены изменения (16:33 мск) - добавлены подробности.