{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Основы программирования по системе "Кодвардс" будут изучать в 28 калининградских школах

С 2020 года к занятиям планируют приобщить еще около 8 тыс. учеников

КАЛИНИНГРАД, 22 ноября. /ТАСС/. Ученики еще 17 школ Калининградской области будут изучать основы программирования, игротехники, алгоритмики, комбинаторики и проектной работы на платформе "Кодвардс" в 2020 году. Всего таких школ будет 28, сообщается на сайте областного правительства.

Первые занятия в рамках курса "Кодвардс" начались в области на базе гимназии города Гурьевска в 2017 году. Сейчас в проекте участвуют 11 школ.

"С января 2020 года планируется ретранслировать полученный опыт и на другие образовательные организации региона. Теперь к одиннадцати школам добавятся еще 17 учреждений - участников нацпроекта "Образование", - говорится в сообщении.

В 11 учебных заведениях обучение по программе пройдут ученики 6-7 классов, еще в шести курс будут изучать ребята из младших классов. На необходимое программное обеспечение будет выделено 4 млн рублей. Если сейчас занятия по программе "Кодвардс" проводятся с 1,2 тыс. учащимися, то с 2020 года к ним подключатся еще порядка 8 тыс. ребят в 15 муниципалитетах области, уточнили ТАСС в пресс-службе.

Платформа "Кодвардс" разработана московской компанией Redmadrobots, имеющей дочернее предприятие Kode, являющееся резидентом особой экономической зоны Калининградской области. Образовательный курс на основе методики с игровыми элементами включает выполнение заданий с педагогом, в командах, а также самостоятельно, в том числе и с помощью компьютерных программ. В рамках дополнительных занятий ученики знакомятся с основными принципами написания кода, которые универсальны для любого языка программирования.

По данным областного министерства образования, в регионе "Кодвардс" используется в реализации обучающих проектов "Яндекс.Лицей", IT-школа Samsung, детский технопарк "Кванториум". Каждый третий выпускник девятых классов в регионе включает в число сдаваемых экзаменов информатику. В одиннадцатых классах такой выбор делает каждый восьмой участник ЕГЭ.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияКалининградская область
Реклама на ТАСС
Детский сад на 250 мест откроют по нацпроекту в Чебоксарах до конца года
Цена строительства по контракту составила 207 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС