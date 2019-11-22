Основы программирования по системе "Кодвардс" будут изучать в 28 калининградских школах

КАЛИНИНГРАД, 22 ноября. /ТАСС/. Ученики еще 17 школ Калининградской области будут изучать основы программирования, игротехники, алгоритмики, комбинаторики и проектной работы на платформе "Кодвардс" в 2020 году. Всего таких школ будет 28, сообщается на сайте областного правительства.

Первые занятия в рамках курса "Кодвардс" начались в области на базе гимназии города Гурьевска в 2017 году. Сейчас в проекте участвуют 11 школ.

"С января 2020 года планируется ретранслировать полученный опыт и на другие образовательные организации региона. Теперь к одиннадцати школам добавятся еще 17 учреждений - участников нацпроекта "Образование", - говорится в сообщении.

В 11 учебных заведениях обучение по программе пройдут ученики 6-7 классов, еще в шести курс будут изучать ребята из младших классов. На необходимое программное обеспечение будет выделено 4 млн рублей. Если сейчас занятия по программе "Кодвардс" проводятся с 1,2 тыс. учащимися, то с 2020 года к ним подключатся еще порядка 8 тыс. ребят в 15 муниципалитетах области, уточнили ТАСС в пресс-службе.

Платформа "Кодвардс" разработана московской компанией Redmadrobots, имеющей дочернее предприятие Kode, являющееся резидентом особой экономической зоны Калининградской области. Образовательный курс на основе методики с игровыми элементами включает выполнение заданий с педагогом, в командах, а также самостоятельно, в том числе и с помощью компьютерных программ. В рамках дополнительных занятий ученики знакомятся с основными принципами написания кода, которые универсальны для любого языка программирования.

По данным областного министерства образования, в регионе "Кодвардс" используется в реализации обучающих проектов "Яндекс.Лицей", IT-школа Samsung, детский технопарк "Кванториум". Каждый третий выпускник девятых классов в регионе включает в число сдаваемых экзаменов информатику. В одиннадцатых классах такой выбор делает каждый восьмой участник ЕГЭ.