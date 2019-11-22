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Детский сад на 250 мест откроют по нацпроекту в Чебоксарах до конца года

Цена строительства по контракту составила 207 млн рублей

ЧЕБОКСАРЫ, 22 ноября. /ТАСС/. Строительство детского сада на 250 мест по национальному проекту "Демография" в Чебоксарах завершат до конца года. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города по итогам визита на объект главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова.

"В полном объеме строительно-монтажные работы на объекте завершат в декабре текущего года", - заявили агентству.

Отмечается, что ранее на этом объекте наблюдалось существенное отставание от графика строительства. По данным пресс-службы, в настоящее время, рабочие завершают внутреннюю отделку помещений, благоустройство прилегающей территории и устройство инженерных сетей. "Сейчас на объекте задействовано 136 рабочих, благоустройство территории будет завершено к концу следующей недели", - добавили в пресс-службе.

Как сообщили агентству, детский сад начали строить осенью прошлого года, цена строительства по контракту составила 207 млн рублей.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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