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Ульяновский театр кукол имени Валентины Леонтьевой открылся после капитального ремонта

На ремонтные работы потратили более 21 млн рублей

УЛЬЯНОВСК, 23 ноября. /ТАСС/. Капитальный ремонт завершился в Ульяновском театре кукол имени народной артистки СССР Валентины Леонтьевой, первые спектакли в обновленном здании прошли в субботу. Как сообщила журналистам министр искусства и культурной политики Евгения Сидорова, на ремонт здания было затрачено более 21 млн рублей.

"Мы практически завершили все ремонтные работы, остались небольшие штрихи, которые мы сделаем буквально в течение 3-4 дней. Все жители отмечают, насколько стали красивыми историческая часть театра, его фасад, насколько обновленными. В совокупности на ремонтные работы было выделено более 21 млн рублей из федерального и областного бюджетов", - сказала она.

В результате отремонтировали кровлю исторической части здания, произвели гидроизоляцию фундамента, заменили трубы и окна, установили подсветку фасада. Ремонт проводился в рамках национального проекта "Культура" с августа по ноябрь 2019 года. В это время спектакли показывались на площадках Дворца творчества детей и молодежи и в одной из детских школ искусств в Заволжском районе Ульяновска.

Сидорова добавила, что в дальнейшем ремонт в театре будет продолжен. "Мы направили заявку почти на 27 млн рублей на продолжение ремонтных работ уже в новом здании, которое пристроено к исторической части областного театра кукол", - отметила она.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его мероприятия в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд руб. (из федерального бюджета - 109,7 млрд руб., из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд руб.).

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РоссияУльяновская область
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