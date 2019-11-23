В Удмуртии открылся центр с современным оборудованием для спасателей-добровольцев

ИЖЕВСК, 23 ноября. /ТАСС/. Ресурсный центр по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий открылся в субботу в Ижевске на базе колледжа государственной и муниципальной службы. Новое учреждение позволит увеличить уровень компетенций уже существующих спасателей, а также привлечет в сферу новых добровольцев, сообщил журналистам председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

"У нас здесь представлено самое современное оборудование, которое появилось благодаря национальному проекту "Образование", благодаря взаимодействию с Росмолодежью. Самое главное, что на этой площадке молодые люди, которые хотят проявить волю, которые хотят по зову сердца помогать людям, имеют возможность профессионально обучиться, овладеть всеми навыками. Это касается, например, альпинистской подготовки, спасения людей в тяжелых ситуациях. Здесь есть замечательные преподаватели и наставники, которые могут обучить не только молодых, но и совсем юных ребят, постигающих азы этой науки", - сказал Семенов.

Так, в центре появились лаборатории газодымозащитной службы, пожарного оборудования и снаряжения, аварийно-спасательной техники, лаборатория высотной подготовки и медицинского оборудования. По словам директора учреждения Дмитрия Вахрушева, костяк обучающихся будет состоять из молодых ребят, которые входят в отряд "Доброволец", созданный на базе колледжа, однако новые знания здесь смогут получить все желающие.

"Если появится желание у добровольцев из отрядов, работающих на базе образовательных учреждений, то они по договоренности могут приезжать сюда, пользоваться нашим оборудованием, чтобы учиться тем или иным навыкам в сфере ликвидации последствий ЧС. Ресурсный центр для того и создан, чтобы расширить количество добровольцев, количество отрядов, улучшить качество подготовки", - рассказал Вахрушев.

По его словам, длительность курсов зависит от сложности направления, которое выберут в дальнейшем добровольцы. "Речь идет о пожарах, наводнениях, авариях, о спасении людей из завалов, о поиске людей, потерявшихся в лесу. У нас, например, уже есть опыт применения наших сил на пожарах, добровольцы выезжали и в Красноярский край, и в Иркутскую область", - добавил Вахрушев.

Студент колледжа Григорий Глухов рассказал журналистам, что поступившее в центр оборудование позволит улучшить практические навыки добровольцев. "Я учусь в колледже по специальности "Защита в чрезвычайных ситуациях", в новом центре появилось оборудование, например, электрические ножницы, которые более удобные, чем гидравлический инструмент. Теперь мы будем получать больше знаний и практическая база, безусловно, улучшится", - поделился впечатлениями Глухов.

О нацпроекте

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.