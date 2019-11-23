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XIX съезд "Единой России"

Россиян планируют вовлечь в принятие решений по национальным проектам

Для этой цели губернатор Глеб Никитин предложил использовать наработки Нижегородской области

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Рабочая группа генсовета "Единой России" по реализации национальных проектов будет использовать наработки регионов страны и вовлекать активных граждан в принятие решений по нацпроектам. Об этом сообщил ТАСС губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, возглавивший в субботу рабочую группу генсовета партии по реализации национальных проектов.

"Вы уже можете изучить характеристики сервиса "Национальные проекты глазами людей", там есть уже понимание того, какая идеология заложена в этом сервисе. То есть это возможность человека дотянуться рукой до конкретного результата национального проекта. Но мы хотим пойти дальше, мы хотим вовлекать активных граждан в формирование облика создаваемых объектов, в контроль исполнения их воли и их позиции, и волонтерские движения хотим вовлекать в работу по направлению нацпроектов - для этого, конечно, будем использовать те наработки, которые есть в регионах, и, в частности, у нас [в Нижегородской области]", - сказал он в кулуарах XIX съезда "Единой России".

По словам Никитина, от Нижегородской области на другие регионы могут быть распространены практики проектного управления, схема работы волонтеров, проверяющих обращения по фактам нарушения экологической безопасности и соответствующее мобильное приложение "Экологический инспектор".

"Сейчас нужно сделать большой комплексный продукт, который позволит впоследствии тиражировать без каких-то "докруток" на всю страну эту работу. Если это будет сделано на единой платформе и единых принципах, то партия будет иметь возможность оперативно получать обратную связь в целом, как идет учет мнения людей, и информировать правительство об этом", - добавил он.

Очередной, 19-й, съезд "Единой России", посвященный обсуждению электоральных вопросов, проходит в субботу в Москве.

В партийном форуме, проходящем на ВДНХ, принимают участие около 2 тыс. человек. Съезд носит электоральный характер, на нем обсуждается участие партии в избирательных кампаниях, в том числе подготовка к выборам в Госдуму 2021 года. Как ожидается, на съезде будет фактически дан старт подготовке к федеральным парламентским выборам.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияНижегородская областьXIX съезд "Единой России"
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