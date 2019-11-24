Глава РАН: строительство научных воздушных судов следует включить в нацпроект "Наука"

ТОМСК, 24 ноября. /ТАСС/. Затраты на строительство и покупку воздушных судов, которые необходимы для проведения научных исследований, следует предусмотреть в проектах господдержки науки, в частности, в национальном проекте "Наука". Такое мнение высказал в воскресенье журналистам президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев в ходе осмотра томских НИИ.

"Очень интересный вопрос обсуждался насчет самолета для науки. Действительно, есть суда, которые являются научными судами. Более того, они не просто есть, они строятся новые, <…> [но] такого ресурса у научных учреждений и университетов нет. Такой вопрос обязательно надо поставить [перед правительством РФ] и дальше уже смотреть, где это должно появиться, в нацпроекте "Наука" или в каких-то других проектах", - сказал Сергеев.

Как рассказал Сергееву в ходе посещения томского Института оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения РАН директор НИИ Игорь Пташник, институт нуждается в замене самолета для изучения климата в Сибири. В настоящее время это единственный в РФ воздушный борт, который используется для научных исследований.

Сергеев пояснил, что у РАН нет собственных финансовых ресурсов для решения таких задач. "Но мы, анализируя ситуацию, ставим перед правительством, перед властью вот такие существенные вопросы, где нужно сконцентрировать ресурсы", - отметил он. Исследования атмосферы, в котором задействован самолет Института оптики атмосферы, очень важны как для России, так и для всего мира, добавил президент Российской академии наук.