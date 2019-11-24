В Перми 200-тысячная семья получила сертификат на материнский капитал

ПЕРМЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Семья Андрея и Елены Лобановых из Перми стала двухсоттысячной, кто получил сертификат на материнский капитал. Об этом в воскресенье в своем аккаунте в соцсети Instagram сообщил губернатор Пермского края Максим Решетников.

"200-тысячный сертификат на материнский капитал сегодня получили Андрей и Елена Лобановы. У них пятилетний сынок Саша и дочка Ирина, которой два годика. Андрей работает ведущим инженером на "Пермских моторах", а Елена - экономист, пока в декрете", - написал он.

По словам Решетникова, в Пермском крае уже более 150 тыс. семей воспользовались сертификатом и смогли улучшить жилищные условия.

Как рассказал журналистам управляющий отделением пенсионного фонда России по Пермскому краю Станислав Аврончук, материнский капитал также можно направить на оплату образовательных услуг. "Еще одно направление - это расходование средств материнского капитала на оплату образовательных услуг, тоже очень популярно на территории Пермского края, у нас почти 9 тыс. семей подали заявления и они получили денежные средства около 500 млн рублей [в общей сложности]. Эти денежные средства работают, они помогают решать те или иные жизненные проблемы семей", - поделился Аврончук.

Государственная программа поддержки семей с детьми за счет материнского капитала действует в России с 2007 года. Право на получение материнского капитала предоставляется один раз при рождении второго либо последующих детей в семье. Средства материнского капитала могут быть направлены на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком и формирование накопительной пенсии женщин. В настоящее время объем выплаты составляет 453 тыс. рублей. С 1 января 2020 года материнский капитал будет увеличен на 3,8% - до 466 617 рублей.