Число прошедших диспансеризацию жителей Приморья выросло в 2019 году в 1,6 раза

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноября. /ТАСС/. Количество жителей Приморья, прошедших диспансеризацию за десять месяцев 2019 года, выросло в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе краевой администрации.

По информации региональных властей, в этом году в проведении профилактических медицинских осмотров и диспансеризации на территории Приморского края участвуют 55 медицинских организаций. Средства на оплату их работы поступают их федерального бюджета, исходя из количества проведенных осмотров.

"Сегодня упор делается на доступность медицинских услуг. Принятые меры уже позволили переоснастить 23 медицинских учреждения, на переоснащение в регионе было выделено свыше 500 млн рублей. Благодаря этому диспансеризацией удалось охватить в 1,6 раза больше жителей края, чем годом ранее. В итоге общая смертность в регионе снизилась", - сообщили в пресс-службе.

В текущем году за десять месяцев в Приморье первый этап диспансеризации прошли более 196 тыс. человек, еще более 34 тыс. жителей края охвачены профилактическими медосмотрами. По итогам диспансеризации этого года у жителей выявлено более 20 тыс. новых случаев заболеваний и такое же количество подозрений на заболевания.

Заслуга врачей

Серьезный рост охвата медицинскими осмотрами в крае связан с тем, что работники поликлиник и больниц стали активнее напоминать гражданам о необходимости прохождения диспансеризации и приглашать их на обследование. Об этом ТАСС рассказала главный врач поликлиники №9 Владивостока Ольга Беньковская.

"В этом году у нас план по диспансеризации уже выполнен на 95%, хотя ноябрь еще не закончился. Такого результата удалось достичь за счет увеличившейся активности медицинских работников по оповещению населения. Именно такую задачу нам поставило руководство, и мы ее успешно выполняем", - рассказала собеседница агентства.

Она добавила, что диспансеризация в поликлинике проходит как в будни в две смены, так и по субботам. Расписание работы таких кабинетов выходного дня каждый житель Приморья может узнать в регистратуре своей поликлиники или на сайте медучреждения. Как отмечают в департаменте здравоохранения Приморья, ответственность за прохождение диспансеризации и медосмотров лежит, в том числе, и на работодателях. Согласно Трудовому кодексу России для прохождения диспансеризации работники имеют право на освобождение от работы с сохранением среднего заработка.

Вклад в увеличение охвата населения профилактическими осмотрами внесли и введенные в эксплуатацию в конце прошлого года восемь модульных фельдшерско-акушерских пунктов. До конца года в регионе году будут установлены еще 11. В департаменте здравоохранения отметили, что в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" и его региональной составляющей "Развитие первичной медико-санитарной помощи" сегодня поликлиники края оснащаются современным оборудованием, что позволяет обнаружить недуг в самой ранней стадии, а значит - гарантировать максимально успешное лечение.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. населения до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на его реализацию планируется направить в 2019-2024 годы более 1,7 трлн рублей.