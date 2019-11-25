В Крыму открыли самую протяженную дорогу после капитального ремонта по нацпроекту

СЕЛО ТАБАЧНОЕ /Республика Крым/, 25 ноября. /ТАСС/. Капитальный ремонт дороги Саки - Орловка досрочно завершен в Крыму, передает корреспондент ТАСС с церемонии ее открытия. Трасса является самой протяженной из ремонтируемых в регионе по нацпроекту "Безопасные и качественные автодороги".

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 19 октября на совещании о ходе реализации нацпроекта потребовал увеличить темпы освоения денег на дорожное строительство, раскритиковав власти Приморского края, Чукотки и Крыма за отставание.

"Объект большой, сделали его достаточно быстро. Качество приличное, сам за рулем проехал", - сказал журналистам на церемонии после запуска движения по дороге глав республики Сергей Аксенов.

Ремонт дороги Саки - Орловка протяженностью 41,9 км начался в августе, его планировали завершить к 12 декабря. Это самый крупный объект по ремонту в рамках нацпроекта в этом году, сообщил министр транспорта региона Сергей Карпов. На дороге уложено 337 тыс. кв. м асфальтобетона, что составляет 30% от всех работ по нацпроекту на 2019 год. Объем финансирования работ составил 766,4 млн рублей.

По словам начальника службы автодорог республики Александра Нефедова, трасса является достаточно оживленной в летний период, когда туристы едут к морю, но не ремонтировалась более 20 лет, в связи с чем на ней часто возникали пробки. "Сейчас, мы уверены, никаких проблем не будет", - сказал он.

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет превысит 4,139 трлн рублей, федеральный бюджет направит 440,9 млрд.

В 2019 году Крыму выделено более 2,3 млрд рублей по нацпроекту, а общий объем финансирования до 2024 года - свыше 32,8 млрд. В региональный проект в рамках нацпроекта в этом году включены 63 дороги общей протяженностью более 176 км. Все дорожные контракты по ним заключены.