Бывший глава РЭО считает, что оператор заложил основы реформы мусорной отрасли

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Покинувший в понедельник пост главы Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев считает, что под его руководством компания смогла заложить фундамент реформы обращения с мусором.

"Сотрудники РЭО за первые месяцы существования компании заложили фундамент реформы обращения с ТКО (твердыми коммунальными отходами - прим. ТАСС) в РФ. Достигнуты успехи в формировании концепции федеральной территориальной схемы, совершенствовании института расширенной ответственности производителей, законодательном регулировании отрасли и не только", - заявил Буцаев, чьи слова приводятся в поступившем в ТАСС сообщении пресс-службы компании.

По его словам, РЭО также удалось сформировать систему мониторинга работы каждого регионального оператора в сфере обращения с мусором и провести анализ всех используемых при переработке отходов технологий. К достижениям компании он отнес определение потенциала для локализации производства необходимого оборудования, внесение ряда важных инициатив в законодательной сфере, подготовку и согласование концепции образовательных программ в сфере культуры обращения с мусором.

В понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия Буцаева, руководившего РЭО с февраля 2019 года. Как сообщил вице-премьер Алексей Гордеев, компанию возглавит аудитор Счетной палаты, бывший руководитель Минстроя РФ Михаил Мень.

Уход Буцаева стал уже второй за месяц масштабной кадровой перестановкой в руководстве реформой: в начале ноября курировавший ее замглавы Минприроды РФ Владимир Логинов покинул пост, на котором проработал меньше года. Его сменил бывший помощник Гордеева Константин Румянцев.

Реформа системы обращения с отходами была запущена в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с несанкционированными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Указ о создании Российского экологического оператора президент РФ Владимир Путин подписал 14 января 2019 года.