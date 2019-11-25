Ленинградская область до 2024 года внедрит метод озонирования для очистки питьевой воды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Проект "Чистая вода" с использованием озонирования внедрят на очистных сооружениях в 7 населенных пунктах Ленинградской области в 2020-24 годах. Суть проекта заключается в том, что перед тем, как попасть в водопроводную сеть, вода будет проходить многоступенчатую очистку с применением метода озоносорбции, сообщил на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС в Петербурге генеральный директор ГУП "Леноблводоканал" Сергей Морозов.

"Всего до 2024 года наметили первые приоритетные проекты. Планируется реконструировать 7 водопроводных очистных сооружений и комплексов скважин в населенных пунктах: Выборг, Волхов, Луга, Подпорожье, Лодейное Поле, Колчаново и Паша", - сказал Морозов.

По его словам, на реализацию регионального проекта "Чистая вода", входящего в национальный проект "Экология", будет выделено около 3,5 млрд рублей. 67% от этой суммы - федеральный бюджет, оставшиеся 33% - средства консолидированного бюджета (областной, местные, средства в рамках концессионных соглашений). Проект рассчитан до 2024 года.

Систему озонирования воды разработало АО "Московский институт теплотехники" совместно с компанией "Московские озонаторы". Метод озонирования воды помогает бороться с металлами, нефтехимией и с отходами фармацевтики, убирает запахи и обладает бактерицидным действием. Разлагаясь, озон не наносит вреда окружающей среде, при очистке воды методом озонирования в воде остаются полезные вещества.