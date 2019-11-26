Минздрав назвал приоритетной задачу снижения потребления табака среди подростков

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Минздрав сохранил задачу снижения потребления табака среди детей и подростков одним из ключевых приоритетов в рамках антитабачной концепции, несмотря на сокращение соответствующих индикаторов в документе. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

В пятницу премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении антитабачной концепции, которая предусматривает снижение числа курильщиков среди взрослого населения к 2035 году до 21%. При этом в прошлой версии концепции одной из целей также указывалось снижение курения среди детей и подростков - до 1%. Однако в принятой версии этого критерия нет.

"Измерение и оценка потребления несовершеннолетними точно также будет проводиться <...> Задача предупреждения потребления несовершеннолетними никуда не исчезла, она так же есть в концепции. Другое дело, что количество индикаторов, которые интегрируют различные активности по антитабачной концепции... список этих индикаторов просто сокращен, и это ни о чем не говорит", - отметил Салагай.

Замминистра также напомнил, что в течение полугода после принятия документа Минздрав совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти должен разработать план реализации концепции. "Одним из принципиальных моментов этого документа является регулирование не только [оборота] табачных изделий, но и иных способов доставки никотина, в частности, систем нагревания табака, вейпов и других. Соответственно, предстоит с экспертным сообществом разработать системный план, в котором будут конкретно прописаны те или иные инициативы, которые в ближайшее и в отдаленное время будут приняты для того, чтобы положения концепции нашли свое практическое воплощение", - добавил замминистра.

Согласно тексту документа, планируются также меры по сокращению розничной продажи сигарет на душу населения с 1,6 тыс. штук в 2018 году до 1 тыс. к 2035 году.

Разработку программ по формированию у россиян приверженности к здоровому образу жизни Минздрав России осуществляет в рамках федерального проекта "Укрепление общественного здоровья", включенного в национальный проект "Демография". Мотивация россиян к здоровому жизни, их отказ от вредных привычек позволит снизить заболеваемость и смертность от всех причин, в том числе смертность населения трудоспособного возраста.