На Чукотке создадут медицинскую авиабригаду для проведения диспансеризации

АНАДЫРЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Мобильную авиабригаду врачей для проведения профосмотров и диспансеризации населения создадут на базе участковой больницы в поселке Угольные Копи в городе Анадыре в 2020 году. Спецборт станет вылетать в удаленные населенные пункты всей Чукотки, сообщил во вторник ТАСС вице-губернатор округа по здравоохранению Евгений Подлесный.

"Перед нами сейчас стоит следующая задача - создать на базе участковой больницы в поселке Угольные Копи в Анадырском районе мобильную авиабригаду врачей, которая будет заниматься профилактическими осмотрами и проведением диспансеризации населения всего округа. Сделать это мы планируем уже в следующем году. Сейчас работаем над формированием команды, привлечением специалистов в округ", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что создавать подобные мобильные бригады при каждой районной больнице экономически нецелесообразно. "Мы просто не сможем это сделать, у нас на Чукотке и так сейчас самая высокая самообеспеченность врачами в стране на одного человека. Поэтому принято решение сформировать такую бригаду именно в Угольных Копях, где находится главный аэропорт столицы", - сказал Подлесный.

В этом году в округе диспансеризацию и профосмотры планировали провести среди 21 тыс. человек, это почти половина от всего населения Чукотки. По данным на 1 ноября, этот показатель составляет 16,2 тыс. человек.

Власти региона в настоящий момент уделяют особое внимание качественному проведению первого этапа диспансеризации, а также привлечению населения на эти мероприятия. "Низкое качество первого этапа дискредитирует всю идею диспансеризации. Если она проводится качественно, значит подход не формальный, и люди тогда чувствуют полезность этого мероприятия", - сказал вице-губернатор.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. населения до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на его реализацию планируется направить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.