Медведев и глава Адыгеи обсудили реализацию нацпроектов в республике

ГОРКИ, 26 ноября. /ТАСС/. Россияне, проживающие в регионах, должны ощущать изменения, которые произойдут в рамках реализации национальных проектов, в том числе в сфере образования и медицины. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым, который рассказал о реализации в 2019 году национальных проектов.

"Мы в рамках нацпроектов все торги провели, 96% контрактов подписано", - сказал Кумпилов. Он подчеркнул, что освоение средств, выделяемых на реализацию нацпроектов в этом году, достигло 80%. Кумпилов отметил, "что республиканские власти не видят никаких угроз в реализации контрактов, есть только пять контрактов, которые вызывают вопросы, но по ним идет особенная работа".

"Мы проводим большую работу в социальной сфере. На сегодняшний день одновременно в республике строится 12 детских садов, девять полноценных - по 240 мест, три - это ясельные группы по 120 мест. Строятся школы по 1100 мест", - сказал Кумпилов. Кроме того, отметил он, ремонтируются сельские дома культуры. "В сфере здравоохранения тоже большая работа проводится. Со следующего года мы усиливаем работу по первичной медицинской помощи и все решения, которые были приняты на федеральном уровне, они будут иметь отражение в нашей работе", - сказал глава Адыгеи.

"Всю эту работу необходимо продолжить, чтобы люди чувствовали непосредственно те решения, которые приняты по национальным проектам, и в формате республиканской работы. Это и школы, и детские сады, включая ясельные группы, и, естественно, работа в первичном звене здравоохранения, потому что непосредственно там как раз люди приходят и обращаются за медицинской помощью. Очевидно, что там проблем хватает и в вашем субъекте Федерации. Так что это нужно делать", - отметил Медведев.

Кумпилов поблагодарил премьера за отдельное решение по индивидуальной программе, касающейся вопросов развития Адыгеи. "Мы попали в число десяти регионов. На сегодняшний день с министерством сельского хозяйства - нашим куратором - разработали программу, предоставили, согласовали, и сегодня идет утверждение работы с министерством экономики", - сказал он. По его словам, благодаря этой программе в республике рассчитывают нарастить показатели в ряде сфер, по которым были отставания. "Мы постараемся, у нас есть план действий для того, чтобы подтянуть реальные денежные доходы населения, безработицу, развитие экономики, уровень бедности. По этим показателям мы придадим импульс для того, чтобы решить те проблемы, которые стоят перед республикой", - сказал глава Адыгеи.

Медведев в ответ добавил, что работу по этому индивидуальному плану нужно выстроить максимально эффективным образом. "Я еще на эту тему, естественно, с коллегами из правительства поговорю и министром сельского хозяйства в том числе", - заверил премьер.