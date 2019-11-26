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Чибис доложил Медведеву о ходе реализации национальных проектов в Мурманской области

Касаясь сферы строительства, губернатор обратил внимание на короткий строительный период в области, а также на проблемы с подрядчиками, которые возникают у многих регионов

ГОРКИ, 26 ноября. /ТАСС/. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис доложил премьер-министру Дмитрию Медведеву о ходе реализации в регионе национальных проектов.

Касаясь сферы строительства, он обратил внимание на короткий строительный период в области, а также на проблемы с подрядчиками, которые возникают у многих регионов. "Тем не менее, мы очень жестко контролируем и продвинулись вперед", - сказал губернатор. По его словам, в следующем году власти поставили задачу все дорожные работы, в том числе и муниципальные, завершать к периоду возвращения людей из отпусков.

"Очень активно движемся по теме культуры. Первым в рамках нацпроекта модернизирован, реконструирован очень красиво кукольный театр, будем открывать в середине декабря. Министр культуры планирует его посетить, это открытие", - рассказал Чибис.

Говоря о работе в рамках проекта "Городская среда", региональные власти, помимо тех проектов, которые были задолго запланированы, реализуют спецплан по открытию дополнительных спортивных площадок и детских городков. "Мы трансформаторные и насосные станции переделали. Все равно деньги тратятся на это. Так давайте не просто красить в классические бежевый, зеленый цвета", - сказал он, заметив, что эти объекты были превращены в картины, которые были отобраны на конкурсе выпускников учебных заведений области.

Медведев на это заметил: "На следующий день, надеюсь, их не закрасили". "Их не закрасили и, более того, очень пошла эта тема", - сказал Чибис. Премьер-министр отметил, что городское искусство - это популярная в мире тема.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияМурманская областьЧибис, Андрей Владимирович
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