Налоговый режим для самозанятых в Самаре упростят в 2020 году

САМАРА, 26 ноября. /ТАСС/. Упрощенный налоговый режим для нянь, репетиторов, риелторов и других самозанятых граждан начнет действовать в Самарской области с 2020 года. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства экономического развития и инвестиций региона.

"Налоговый режим для самозанятых граждан, который зарекомендовал себя в четырех экспериментальных регионах, с 1 января 2020 года распространят еще на 19 регионов-доноров, в состав которых входят города с населением более миллиона человек. В списке этих регионов и Самарская область", - говорится в сообщении.

С 2019 года в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане в тестовом режиме ввели налог на профессиональный доход для нянь, репетиторов и других категорий самозанятых. В рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" там ввели упрощенный порядок регистрации без необходимости посещения налогового органа. Также самозанятые освобождаются от использования контрольно-кассовой техники, не сдают отчетность госорганам.

Установив на телефон приложение "Мой налог", самозанятые смогут платить налог в размере 4% от доходов, полученных от физических лиц, или 6% - от доходов с юридических лиц.

"Это важная, необходимая и, что самое главное, удобная государственная поддержка, которая должна привести к значительному росту предпринимательской активности в регионе и в целом по стране. С 2020 года у вольных предпринимателей Самарской области появится возможность не переживать о том, что карту заблокирует банк или о даче неприятных разъяснений в налоговой. Понадобится просто скачать приложение, зарегистрироваться в программе и платить всего четыре процента с поступивших от физлиц денег, без бумажных отчетов и дополнительных отчислений", - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.