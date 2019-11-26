Минприроды возьмет под контроль две свалки в Мурманской и Брянской областях

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин поручил замминистра Константину Румянцеву, директору департамента госполитики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Игорю Ивачеву и главам регионов взять на контроль два объекта, на которых зафиксировано отставание от графика исполнения рекультивации. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Проблемы с исполнением работ по рекультивации в срок зафиксированы в Мурманской области на пометохранилище бывшего ОАО "Птицефабрика "Снежная", а также на карьере твердых бытовых отходов в г. Жуковке Брянской области. Работы на пометохранилище приостановлены, "представители региона не исключают возможности расторжения муниципального контракта с исполнителем, а значит, и судебных тяжб", - уточнили в пресс-службе. На объекте в Брянской области после начала работ исполнитель обнаружил "увеличение проектных объемов свалочных масс".

"Проблемы этого года на объектах "Чистой страны" связаны с организацией работы и контролем на местах. Прошу отработать с губернаторами субъектов РФ, где зафиксировали риски исполнения, причины и механизмы исправления ситуации", - заявил министр, слова которого приводятся в сообщении, на оперативном совещании. Министр поручил провести проверку в отношении всех объектов накопленного вреда окружающей среде сроком исполнения в 2019-2020 годах.

Нацпроект "Экология" включает 11 федеральных проектов, призванных решить такие задачи, как ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов, снижение уровня загрязнения воздуха в промышленных центрах, обеспечение баланса вырубки и воспроизводства лесов в соотношении 100%. На нацпроект планируется направить 4 трлн 41 млрд рублей.