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В Сколково пройдет ярмарка экологических проектов Подмосковья

Их авторы продемонстрируют новейшие технологии и разработки, направленные на снижение антропогенного воздействия

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Победители конкурса экологических проектов Подмосковья соберутся в среду на ярмарке в школе управления Сколково - мероприятии, которое уже третий год объединяет общественность в стремлении улучшить состояние окружающей среды и повысить качество жизни людей. Об этом ТАСС сообщили организаторы ярмарки из Министерства экологии Московской области.

"На ярмарке будут представлены проекты - победители. Их авторы покажут гостям новейшие технологии и разработки, направленные на снижение антропогенного воздействия. Ключевой особенностью конкурса является широкий спектр представленных работ - к участию принимались научные решения как крупных промышленных производств, так и идеи юных экологов", - рассказали в Минэкологии.

Победителей конкурса определят в семи номинациях: "Здоровый город", "Зеленый диалог", "Экопросвещение и волонтерство", "Бизнес для экологии", "Экотуризм как ответственное путешествие", "Ресурсосбережение и возобновляемая энергетика" и "Будущее экологии" - проекты детей и школьников до 18 лет.

К оценке работ привлекли представителей правительства Московской области, бизнесменов, экспертов. В их числе - заместитель председателя правительства - министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин, зампред общественно-делового совета нацпроекта "Экология" Рашид Исмаилов, генеральный директор компании "Большая Тройка" Артем Седов, руководитель направления "Экология" портала "Будущее России. Национальные проекты" Игорь Ермаченков.

Как напомнили организаторы, в прошлом году победителем ярмарки экологических проектов стал проект "Без рек - как без рук!", цель которого - сохранение рек и возвращение красоты берегов. За год работы проект создал восемь отделений молодежного экологического движения "Речной дозор" в разных городах страны, исследовал пять рек, в том числе Москва-реку и Оку, запустил программу по исследованию рек России на содержание микропластика.

Работа над нацпроектом "Экология" ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. К 2024 году в стране станут чище вода и воздух, будут сохранены леса и редкие животные, заводы перейдут на самые безопасные технологии.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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