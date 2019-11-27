На Чукотке к 2024 году построят новый корпус окружной больницы с онкоотделением

АНАДЫРЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Новый корпус окружной больницы с отделениями онкопомощи и психиатрии постоят в Анадыре Чукотского АО к 2024 году, сообщил в среду ТАСС вице-губернатор округа Евгений Подлесный.

"В 2021 году будет спроектировано, а в 2022 году начнется строительство нового корпуса больницы специализированной медпомощи в Анадыре - самого крупного нашего проекта, который мы реализуем по нацпроекту, к 2024 году. <…> Мы уже оформили паспорт инвестпроекта, отправили его в Минздрав РФ, есть шанс получить федеральное софинансирование из Минвостока РФ. Строительство нового здания оценивается в 585 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

В новом корпусе планируют разместить отделение паллиативной и онкопомощи. Сейчас отдельных помещений под эти цели в окружной больнице нет.

Во втором блоке корпуса разместят отделение психиатрии для взрослых и детей. В настоящий момент оно находится в приспособленном помещении. "Нам нужно здание, которое будет соответствовать всем требованиям безопасности, поскольку многие пациенты в психиатрии находятся в отделении на принудительном лечении. Эти потоки никак не должны пересекаться с пациентами из онкологии. Все это будет заведено под одной крышей, но технически все входы-выходы будут разделены", - сказал вице-губернатор.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.