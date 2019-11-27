Власти Нижегородской области планируют за два года закрыть потребность в местах в ясли

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 ноября. /ТАСС/. Власти Нижегородской области до конца 2021 года планируют закрыть вопрос с очередью на места в ясельных группах региона. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин на открытии нового дошкольного учреждения в городе Бор.

"К 2021 году с помощью нацпроекта "Демография" будет закрыта потребность в местах в ясельных группах", - сказал он.

По словам Никитина, в текущем году в регионе должно быть введено почти 2 тыс. дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет, а до конца 2021 года - еще около 3,2 тыс. мест. Таким образом, продолжил губернатор, подобные планы властей целиком укладываются в план реализации нацпроекта "Демография" на территории Нижегородской области.

Говоря о новом детском саде в городе Бор, Никитин напомнил, что учреждение рассчитано на 160 мест, 60 из которых выделено именно под ясельные группы. Здесь имеется все необходимое оборудование, учебно-наглядные и программно-методические пособия, развивающие игры и литература. Ребята смогут заниматься в новом детском саду физкультурой, плаванием и музыкой. К услугам воспитанников компьютерный класс, зимний сад, а для детей с ограниченными возможностями здоровья - отдельные кабинеты для индивидуальных занятий с логопедами, психологами и дефектологами.

Никитин заметил в этой связи, что новое дошкольное учреждение уменьшило очередь в детские сады города Бор на половину. "В следующем году планируется начать строительство еще одного детского сада на 240 мест", - заметил Никитин. Присутствовавший на открытии детского сада глава городской администрации Александр Киселев извинился перед жителями за задержку сроков строительства дошкольного учреждения, пообещав, что контроль со стороны муниципальных властей за возведением следующего объекта будет усилен.