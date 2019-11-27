Власти Чувашии выделили 1,5 млрд рублей на благоустройство 1,2 тыс. дворов в 2020 году

ЧЕБОКСАРЫ, 27 ноября. /ТАСС/. Власти Чувашии направят 1,5 млрд рублей на ремонт 1200 дворовых территорий в 119 населенных пунктах республики в 2020 году, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Благоустройство пройдет в 1200 дворовых территорий в 119 населенных пунктах Чувашии. Улучшение среды проживания смогут ощутить порядка 380 тыс. жителей республики, на эти цели из средств республиканского бюджета будет направлено 1,5 млрд рублей", - цитирует пресс-служба главу республики Михаила Игнатьева.

По его словам, 2020 год в области благоустройства дворов должен стать "прорывным", объемы работ по этому направлению будут удвоены или утроены. "Определенные средства для этого в проекте республиканского бюджета предусмотрены, дополнительно должны получить средства еще и из федерального бюджета", - уточнил Игнатьев.

Создание современных и комфортных условий в городах и селах страны - одна из задач нацпроекта "Жилье и городская среда", в который входит проект "Формирование комфортной городской среды". В его рамках запланирована ежегодная реализация комплекса мероприятий по формированию современной комфортной городской среды, воплощение к 2020 году 400 комплексных проектов по благоустройству и обучение 2 тыс. специалистов.