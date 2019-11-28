Концертный зал нового культурного кластера Приморья увенчает мачта вантовой конструкции

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноября. /ТАСС/. Концертный зал создаваемого культурного комплекса в центре Владивостока увенчает мачта вантовой конструкции. В панораме города он будет перекликаться с силуэтом моста через бухту Золотой Рог, рассказал ТАСС руководитель российского архитектурного бюро Speech ("Спич"), которое проектирует комплекс, Сергей Чобан.

В марте президент РФ Владимир Путин поручил правительству и руководству регионов открыть новые культурно-образовательные и музейные комплексы во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе. Правительству и властям субъектов поставили задачу обеспечить начало их функционирования к 31 декабря 2023 года. На Восточном экономическом форуме президент заострил внимание на важности строительства такого центра во Владивостоке, создание комплексов является одним из приоритетных направлений национального проекта "Культура". Для комплекса в центре Владивостока уже начался подбор персонала.

"В состав проектируемого комплекса входят три здания, объединенные в единую композицию, - многофункциональный концертный зал, музейно-выставочный комплекс и высшая школа музыкального и театрального искусства, - которые трактованы как самостоятельные, но органично дополняющие друг друга объемы и тем самым продолжающие традиции застройки Владивостока. Архитектурно-композиционным центром комплекса и новым символом Владивостока станет многофункциональный концертный зал, волнообразный белоснежный объем которого увенчан эффектной мачтой вантовой конструкции", - рассказал архитектор, который приехал во Владивосток, чтобы презентовать проект для рабочей группы.

Это решение будет перекликаться с архитектурой моста через бухту Золотой Рог и символизирует динамику развития региона. На площади перед зданиями и в стилобатной части комплекса, вписанной в ландшафт, должны разместиться кафе, магазины и общедоступные всесезонные гостиные. Ключевая идея, по словам архитектора, заключается в том, чтобы создать культурный центр, который сформирует вокруг себя масштабное общественное пространство и обогатит панораму Владивостока. Он должен стать ярким архитектурным акцентом, который одинаково хорошо будет восприниматься и с дальних, и с ближних точек.

По словам архитектора, видовая площадка "Орлиное гнездо" и памятник создателям славянской письменности Кириллу и Мефодию останутся на прежнем месте, несмотря на то, что находятся в районе расположения проекта. Видовая площадка, на которой расположен памятник, пользуется большой популярностью у туристов и жителей Владивостока, ежедневно это место посещают сотни российских и иностранных туристов и именно с этой точки путешественники чаще всего делают фото с Золотым мостом. Путеводитель Туристско-информационного центра Приморского края рекомендует начинать знакомство с городом именно на этой площадке.

Летом, чтобы подготовить площадку для строительства, здесь снесли неиспользуемые корпуса Дальневосточного государственного технического университета. Пресс-служба администрации Приморья в сентябре сообщила о том, что Российский государственный институт искусств объявил открытым отбор управленческого состава и преподавателей для филиала комплекса, который будет построен на улице Аксаковская.

Культурный кластер

Музейный центр, создаваемый в рамках кластера, объединит работу ведущих российских музеев - Третьяковской галереи, Государственного Эрмитажа, Русского музея и Музея Востока, а также региональных и зарубежных партнеров. Он будет включать выставочные пространства более 3 тыс. м, реставрационно-исследовательский комплекс, а также образовательный центр с мастерскими по живописи, графике, скульптуре. Публичные пространства - вестибюли на нескольких этажах здания - смогут стать местом проведения концертов, дискуссий, лекций и других мероприятий.

Помимо комплекса зданий в центре города объекты создаваемого культурно-образовательного и музейного комплекса во Владивостоке будут также располагаться на острове Русском. Здесь разместится крупнейший в России кампус творческих вузов - Российского государственного института сценических искусств, Московской государственной академии хореографии (МГАХ), филиал Центральной музыкальной школы при консерватории им. П. И. Чайковского (ЦМШ). Для студентов здесь будут созданы условия не только для проживания и обучения, но и для дальнейшего трудоустройства

Филиалы МГАХ и ЦМШ уже набрали студентов, которые осенью 2019 года начали учиться на временных площадках, чтобы к моменту завершения строительства начать работу в полную мощность.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей).