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Очную подготовку в "Академии наставников" в 2019 году прошли более 1,7 тыс. человек

В НТИ сообщили, что это вдвое больше запланированного

ТАСС, 28 ноября. Очное обучение в рамках проекта "Академия наставников" в 2019 году прошли более 1,7 тыс. человек. Это вдвое больше запланированного, сообщили ТАСС в пресс-службе Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).

"Академия наставников" - совместный проект Кружкового движения НТИ, фонда "Сколково" и Агентства стратегических инициатив. В течение года состоялось 11 региональных школ в Новосибирске, Великом Новгороде, Владивостоке, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Иркутске, Белгороде, Ульяновске, Йошкар-Оле, Томске и Челябинске. Их участниками стали преподаватели и научные сотрудники вузов, преподаватели школ и сферы дополнительного образования, студенты, аспиранты и представители бизнеса, которые работают с молодежными проектами.

"За год через наши школы прошло в два раза больше наставников, чем мы планировали. Каждая школа - уникальна. Например, Новосибирск запомнился особым подходом представителей академического сообщества к исследовательской деятельности с молодежными командами, а в Королеве мы работали с инженерами ведущих аэрокосмических предприятий, которые готовы сопровождать школьников и студентов на занятиях по современным технологиям, в аэрокосмических проектах и кружках", - процитировали в пресс-службе лидера проекта Екатерину Морозову.

Школа в Королеве Московской области ознаменовала запуск проекта "Наставник+" по обучению наставничеству опытных инженеров. Первым партнером проекта Кружкового движения НТИ стала госкорпорация "Роскосмос". Обучение здесь прошли 60 сотрудников предприятий ракетно-космической отрасли, педагоги "Кванториума" и школ. Планируется, что в 2020 году "Академия наставников" проведет 12 региональных школ.

Кроме того, в течение года на базе инновационного центра "Сколково" провели три федеральные школы наставников. "Школа наставников: учим на железе" была посвящена работе с инженерным оборудованием для проектной деятельности в области нейротехнологий, автономных транспортных систем, альтернативной энергетики, спутникостроения, дистанционного зондирования Земли. Фокус июньской школы был сосредоточен на практическом освоении инструментов проектной деятельности, а "Школа наставников для наставников" в октябре - передаче опыта от участников очных школ наставникам в регионах.

НТИ и "Академия наставников"

Национальная технологическая инициатива (НТИ) - программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России. Была утверждена в апреле 2016 года и рассчитана до 2035 года. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука", согласно которому в России созданы 14 Центров компетенций НТИ, развивающих сквозные технологии: большие данные, искусственный интеллект, квантовые технологии, технологии виртуальной и дополненной реальностей и другие.

Проект "Академия наставников" направлен на создание системы обучения, аттестации и трудоустройства наставников проектной деятельности для детско-взрослых и молодежных проектов и кружков. Обучение проходит на онлайн-курсах и очных школах.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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