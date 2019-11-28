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Власти Читы закроют 16 котельных для улучшения экологической ситуации в городе

Чита входит в число городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха
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© Евгений Епанчинцев//ТАСС

ЧИТА, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Читы в рамках национального проекта "Экология" планируют закрыть 16 котельных, чтобы улучшить экологическую обстановку в городе. Об этом в четверг сообщил руководитель городской администрации Александр Сапожников.

Минприроды РФ и Генпрокуратура России в 2017 и 2018 годах включали Читу в число городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха. Указом президента "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года" Чита вошла в число 12 городов, где должны быть снижены выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

"В рамках осуществления мероприятий нацпроекта "Экология" на 2019-2024 годы предусмотрено закрытие 16 котельных, что приведет к снижению выбросов в атмосферу. Уже осуществляется подготовка проектно-сметной документации по двум котельным на улицах Шилова и Верхоленская", - сказал Сапожников, выступая перед депутатами городской думы.

Экологические проблемы Читы связаны с географическим положением города. Он расположен в Читино-Ингодинской впадине между Яблоновым хребтом и хребтом Черского. Кроме того, в зимние месяцы в городе стоит безветренная погода, и дым от котельных, домов частного сектора, автомобильные выхлопы не выдувается.

На прошлой неделе в Чите после реконструкции в промышленную эксплуатацию ввели турбину №1 на городской ТЭЦ-1, которая обеспечивает электроснабжение Читы и централизованное теплоснабжение большей части города и пригородов. По оценке Территориальной генерирующей компании 14, запуск турбины и дальнейшая модернизация ТЭЦ позволят закрыть часть котельных в городе и переключить потребителей на централизованное теплоснабжение.

Нацпроект "Экология" включает 11 подразделов. На реализацию нацпроекта в РФ планируется направить 4 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияЗабайкальский крайДальний Восток
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