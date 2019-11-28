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Новая система обращения с ТКО

Собираемость платежей за обработку ТКО в 2019 году выросла до 68%

Средний тариф на сбор и утилизацию мусора составляет на одного жителя многоквартирного дома 90-91 рубль в месяц

КРАСНОЯРСК, 28 ноября. /ТАСС/. Собираемость платежей за обработку твердых коммунальных отходов (ТКО) с начала года в России выросла на 18 процентных пунктов. Об этом на пленарном заседании Енисейского экологического форума сообщил руководитель ассоциации "Чистая страна" (организация, объединяющая операторов в сфере обращения отходов) Руслан Губайдуллин.

Реформа обращения с ТКО началась в РФ с января 2019 года, она призвана сделать отрасль прозрачной, а обращение с мусором - цивилизованным, предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь максимальный объем вторичных ресурсов в переработку. Целевые показатели реформы отражены в национальном проекте "Экология".

"Средняя собираемость в начале года была чуть выше 50%, сейчас 68%. Это конечно мало", - подчеркнул Губайдуллин, напомнив, что в 64 регионах реформа введена в полной мере, в 10 субъектах, включая Красноярский край, введена частично, еще 11 регионов, в том числе Москва и Санкт-Петербург получили отсрочку.

Средний тариф на сбор и утилизацию мусора в России составляет на одного жителя многоквартирного дома 90-91 рубль в месяц, самый минимальный тариф в Дагестане - 17,68 рубля, максимальный на Чукотке - 211 рублей, сообщил Губайдуллин.

Нацпроект "Экология"

В нацпроект "Экология" входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).

Енисейский экологический форум проходит в Красноярске 27-28 ноября. На нем обсуждаются вопросы, связанные с обработкой отходов, внедрением ресурсосберегающих технологий, охраной окружающей среды и атмосферного воздуха, сохранением уязвимых биологических видов животных.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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РоссияНовая система обращения с ТКО
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Новая система обращения с ТКО
Эксперты назвали объем инвестиций в производства по обработке ТКО
В 2019 году их сумма составила почти 30 млрд рублей, сообщили в ассоциации "Чистая страна"
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