Эксперты назвали объем инвестиций в производства по обработке ТКО

КРАСНОЯРСК, 28 ноября. /ТАСС/. Производства по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) суммарной мощностью 6,7 млн т в год планируется ввести в эксплуатацию в РФ в 2019 году. Объем инвестиций составляет почти 30 млрд рублей, сообщил руководитель ассоциации "Чистая страна" (организация, объединяющая операторов в сфере обращения отходов) Руслан Губайдуллин на пленарном заседании Енисейского экологического форума.

"Был проведен предварительный анализ по введенным, строящимся и планируемым к вводу уже в этом году объектам обработки и утилизации ТКО. Без строительства инфраструктуры мы ничего не сделаем. До конца 2019 года уже в 28 регионах будут введены суммарные мощности по обработке на 6,7 млн т в год. <…> Общая сумма составляет почти 30 млрд рублей", - сказал Губайдуллин.

По его словам, в 2019 году в эту сферу инвестировали в основном частные компании. "Надеюсь, на следующий год пойдут инвестиции из государственного сектора. Банки не сильно включаются в инвестирование", - добавил он.

Реформа обращения с ТКО началась в РФ с января 2019 года, она призвана сделать отрасль прозрачной, а обращение с мусором - цивилизованным, предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь максимальный объем вторичных ресурсов в переработку. Целевые показатели реформы отражены в национальном проекте "Экология".

В нацпроект входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).

Енисейский экологический форум проходит в Красноярске 27-28 ноября. На форуме обсуждаются вопросы, связанные с обработкой отходов, внедрения ресурсосберегающих технологий, охране окружающей среды и атмосферного воздуха, сохранения уязвимых биологических видов животных.