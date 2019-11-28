Ленобласть запустит в 2020 году программу переобучения женщин с детьми в рамках нацпроекта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Правительство Ленинградской области подготовило к запуску с 2020 года в рамках нацпроекта "Демография" программу переобучения женщин, которые находятся в отпуске по уходу за детьми. Обучение будут проводить под конкретные рабочие места, сообщила в четверг на заседании областного правительства председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алла Астратова.

"С 2020 года начнется обучение в рамках федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет". Цель обучения - повышение конкурентоспособности на рынке труда и повышение профессиональной мобильности женщин. Будем обучать по двум направлениям: женщины в отпуске по уходу за детьми, которые состоят или не состоят в трудовых отношениях, вторая категория - это неработающие женщины, которые занимаются воспитанием детей дошкольного возраста до семи лет", - сообщила она.

Для запуска программы формируется перечень программ для обучения, проведено анкетирование. В первый год планируется обучить не менее 337 женщин.

"Обучение проводим под конкретные рабочие места, взаимодействуем с работодателем и конкретным человеком. За тот период, пока женщина находится в отпуске по уходу за ребенком, она может потерять какие-то профессиональные качества, но у нее есть хорошая возможность повысить квалификацию, чтобы выйти на свое рабочее место или пройти другое обучение по согласованию с работодателем", - рассказала Астратова.

Параллельно в области продолжится программа переобучения людей, которым осталось до выхода на пенсию по возрасту менее пяти лет. С 2019 года служба занятости обучает граждан предпенсионного возраста в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография". На обучение направлены 523 человека, из них 476 человек переобучаются по заявке работодателей и 47 человек по собственному заявлению.

Переобучение организовано по 52 программам с отрывом и без отрыва от производства. "Это работает на опережение, предоставляя возможность овладеть новыми компетенциями, новыми профессиями и сохранить занятость. С каждым годом в процессе обучения участвует все больше работодателей региона", - сказала Астратова.