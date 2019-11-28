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Курский губернатор предупредил чиновников об уголовной ответственности за срыв нацпроектов

Роман Старовойт также отметил необходимость более внимательной работы с недобросовестными подрядчиками, которые нарушают государственные контракты

КУРСК, 28 ноября. /ТАСС/. Руководители комитетов, их заместители, главы районов Курской области понесут уголовную ответственность в случае нарушений, допущенных при реализации нацпроектов, в частности при подписании актов о приеме невыполненных работ, сообщил в ходе выездного заседания администрации региона губернатор области Роман Старовойт.

Во вторник прокуратура Курской области провела координационное совещание по вопросам противодействия преступлениям и правонарушениям при реализации национальных проектов в регионе, отметив необходимость дополнительных мер для соблюдения законности. По данным ведомства, в 2019 году в Курской области зафиксировано 244 нарушения закона во время реализации различных нацпроектов. По данным фактам возбуждено 44 дела об административных правонарушениях.
"Коллеги, предупреждаю всех - руководителей комитетов, заместителей, глав районов. Если я узнаю, что где-то принимаются работы, подписываются акты, а "физика" не выполнена, я первый в милицию сам заявление напишу на этого нарушителя. Нецелевое использование бюджетных средств и приемка невыполненных работ - страшнее для нас ничего не может быть. Это дискредитация всей системы госзакупок, нацпроекта и всего прочего", - сказал Старовойт.

Кроме того, в ходе совещания глава региона отметил необходимость более внимательной работы с недобросовестными подрядчиками, которые нарушают государственные контракты, призвав активнее вносить подобные организации в черный список и публично сообщать о проделанной в этом направлении работе.

Во исполнение майского указа президента РФ ранее были утверждены паспорта нацпроектов в 12 сферах: демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Их планируется реализовать до 2024 года.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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