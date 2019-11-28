В Ярославле открылся детский технопарк "Кванториум"

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Детский технопарк "Кванториум" открылся в четверг в Ярославле на базе градостроительного колледжа по нацпроекту "Образование". Это уже второй "Кванториум" в регионе, передает корреспондент ТАСС.

"Порядка 800 детей смогут здесь проводить время с пользой и реализовывать свои амбициозные проекты. Правительство региона сделает все возможное, чтобы дети смогли реализовать свои мечты, познакомиться с новыми высокотехнологичными профессиями, с новыми промышленными направлениями, смогли принесли пользу нашему региону и в будущем пришли работать на наши предприятия", - сказал на открытии губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

На создание "Кванториума" в Ярославле из федерального бюджета было выделено более 70 млн рублей. Софинансирование из областного бюджета составило 2,9 млн рублей, объем внебюджетных инвестиций - 50 млн рублей.

В новом технопарке будет несколько основных образовательных направлений: геоинформатика, робототехника, дополненная и виртуальная реальность, аддитивные технологии, электроника, ручная обработка материалов, промышленный дизайн и информационные технологии. В штате "Кванториума" заняты 32 человека.

Детский технопарк оборудован графической станцией, 3D-принтером, наборами для прототипирования, датчиками, модулями и сенсорами, профессиональными инструментами для инженеров и электриков. Дети смогут работать с программно-аппаратными учебными комплексами и квадрокоптерами, шлемами виртуальной реальности, использовать лазерный гравер, 3D-принтеры, паяльную станцию и многое другое.

О "Кванториуме"

Технопарки "Кванториум" - площадки, где дети в проектном формате решают реальные задачи по перспективным естественно-научным и техническим направлениям. Первый "Кванториум" в Ярославской области открылся в Рыбинске 17 октября 2017 года.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.