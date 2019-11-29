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Медведев: курганские ЦРБ могут быть обновлены по программе развития первичной медпомощи

Губернатор Вадим Шумков проинспектировал все центральные районные больницы в области и пришел к выводу, что "модернизации подлежат все"
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и губернатор Курганской области Вадим Шумков Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и губернатор Курганской области Вадим Шумков
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев рекомендовал губернатору Курганской области Вадиму Шумкову использовать возможности программы по модернизации первичного звена здравоохранения для обновления центральных районных больниц (ЦРБ) и других объектов, не вошедших в нацпроекты.

Губернатор на встрече сообщил премьеру, что в регионе ряд объектов медицинской инфраструктуры не подпал под действие нацпроекта по здравоохранению, поэтому власти Курганской области планируют строить их по программе индивидуального развития.

"Посмотрите на те возможности, которые могут и должны открыться в рамках программы по развитию первичной медицинской помощи, включая реконструкцию старых объектов - я имею в виду поликлиники, ЦРБ - и строительство новых, - посоветовал Медведев. - Это тоже может быть включено в том числе в тот план, который вы с моими коллегами по правительству подготовили".

Шумков уточнил, что речь идет о хирургическом комплексе по онкологии, противотуберкулезном диспансере, новой поликлинике для Кургана, а также о ремонте больницы скорой помощи. Губернатор сообщил также, что регион уже начал соответствующую работу, а сам он проинспектировал все 24 ЦРБ в области и пришел к выводу, что "модернизации подлежат все". "Мы уже частично начали. Где-то внешний ремонт, где-то внутренний. Я полагаю, до одной трети придется строить заново", - доложил Шумков.

Медведев поручил губернатору вместе с правительством РФ, министром здравоохранения Вероникой Скворцовой и курирующей здравоохранение вице-премьером Татьяной Голиковой отработать этот вопрос. "Вы сделаете паспорт, проведете инвентаризацию, и потом уже выйдем на эти объекты. Вы и сами планируете деньги, это правильно, но в то же время здесь будет и федеральное финансирование", - пообещал глава правительства.

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Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичСкворцова, Вероника ИгоревнаРоссия
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