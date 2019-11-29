Удмуртия получила мобильные медкомплексы для обследования жителей сельской местности

ИЖЕВСК, 29 ноября. /ТАСС/. Мобильные комплексы с современным оборудованием для проведения диспансеризации и обследования людей, проживающих в небольших населенных пунктах, поступили в Удмуртию по нацпроекту "Здравоохранение", сообщил журналистам глава региона Александр Бречалов.

"Сейчас особое внимание уделяется <...> вопросу развития первичной медико-санитарной помощи, которая является неотъемлемой частью нацпроекта "Здравоохранение". Даже в самом отдаленном районе должна быть возможность вовремя пройти диспансеризацию и диагностику. Программа по покупке оборудования на платформе мобильных передвижных комплексов - это как раз решение этой задачи", - сказал он.

Так, в республику поступило восемь комплексов, которые будут функционировать в различных районах республики, в том числе в Алнашском, Балезинском, Увинском, Глазовском и Завьяловском. Внутри специальных автомобилей установлено высокотехнологичное оборудование для проведения базового обследования жителей, ультразвуковой сканер, кардиограф, маммограф, аппарат для проведения обследования легких, салон автомобиля делится на четыре небольших кабинета.

Как сообщил журналистам глава Минздрава республики Георгий Щербак, в прошлом году в Удмуртию также поставили восемь комплексов - теперь таких автомобилей 16, еще один предназначен для обследования детей. "Количества комплексов достаточно, чтобы обслуживать ежегодно более 80 тыс. жителей, которые проживают в населенных пунктах с численностью населения до 100 человек. Ежедневно обследование в таких комплексах могут пройти от 30 до 50 пациентов", - сказал он, уточнив, что из федерального и регионального бюджетов на покупку автомобилей был выделено более 160 млн рублей.

По мнению главврача Алнашской районной больницы Веры Майковой, такие комплексы необходимы, так как не все жители небольших населенных пунктов посещают медучреждения, которые находятся в райцентрах. "У нас эту функцию выполнял мобильный комплекс Можгинского района, который работал по графику, но всю потребность он не мог исполнить, потому что обслуживал весь южный куст республики. Теперь у нас будет возможность получить качественную доступную медпомощь в шаговой доступности", - рассказала она.

Нацпроект "Здравоохранение" включает восемь федеральных проектов. Он предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.