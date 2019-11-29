Во Всеволожске открылся первый в Ленобласти "Кванториум"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Первый в Ленинградской области "Кванториум" открылся в пятницу во Всеволожске. Подростков в возрасте от 11 до 18 лет здесь будут обучать работе с робототехническим конструктором, оптическими микроскопами, 3D-принтерами и микрокомпьютерами, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Юные ленинградцы получат возможность решать реальные производственные задачи, участвовать в научно-техническом и инженерном творчестве, смогут пройти профориентацию в высокотехнологичных отраслях", - приводятся в сообщении слова губернатора Александра Дрозденко.

Центр проводит обучение по шести направлениям - "квантумам". Так, "Автоквантум" формирует понимание особенностей разработки отдельных элементов транспортных систем, "Энерджиквантум" посвящен современным разработкам в области энергетики, а "Аэроквантум" формирует инженерные навыки по проектированию, сборке и коммерческому применению беспилотников. "Промробоквантум" направлен на изучение мехатроники и прикладного программирования в промышленной робототехнике, "Биоквантум" - на проведение биологических исследований. "Хайтек" - это своего рода мастерская, где при помощи современного оборудования можно воплотить проекты, созданные в "квантумах".

Детей обучают бесплатно, во Всеволожске центр будут посещать 345 детей. Следующий подобный технопарк откроется в регионе на базе Кировского политехнического техникума. Планируется открытие центров в Сосновом Бору, Гатчине и Выборге.

"Кванториумы" создаются в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование". Нацпроект охватывает период с 2019 по 2024 годы. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей, проект призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором нацпроекта назначена заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.